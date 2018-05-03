В Подмосковье ветеранов бесплатно подстригут ко Дню Победы

Ветеранов в Подмосковье бесплатно подстригут 9 мая по случаю Дня Победы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу министерства потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

«В ряде муниципальных образований Московской области ветеранов 9 мая парикмахеры не только будут стричь бесплатно, но и также выезжать с бесплатным обслуживанием на дом. Большинство сетевых розничных магазинов, розничные магазины шаговой доступности, подготовили приятные бонусы и сюрпризы в виде дополнительных скидок на товары для ветеранов ВОВ и льготных категорий граждан», — сказал он.

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Посаженников отметил, что обслуживание ветеранов на дому организовано в городских округах Истра, Жуковский, Зарайск, Наро-Фоминск, Ивантеевка, Коломна, Лобня, Кашира, Лыткарино и Одинцовском районе.

Ранее сообщалось, что в Москве на майские праздники организуют чаепития для бездомных.