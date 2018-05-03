На юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда

На юге Чехии произошло столкновение поездов, в которых находились 50 человек. Об этом сообщает Zpravy Aktualne.

Отмечается, что инцидент произошел около 9 часов утра (10 мск) недалеко от населенного пункта Ческе-Крумов. По данным издания, в результате столкновения могли пострадать 15-20 человек, но у большинства нет серьезных травм. Им уже оказали медицинскую помощь. В настоящее время движение поездов на участке прервано.

Ранее на вокзале австрийского Зальцбурга 54 человека пострадали при столкновении вагонов венецианского и цюрихского поездов.