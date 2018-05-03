США впервые при Трампе передали заключенного из Гуантанамо

США впервые при президенте США Дональде Трампе передали заключенного из Гуантанамо третьей стране. Об этом сообщила представитель Пентагона Сара Хиггинс, передает Reuters.

Ведомство передало Саудовской Аравии Ахмеда Мохаммеда Хаза ад-Дарби.

«Соединенные Штаты координировали действия с правительством королевства Саудовская Аравия, чтобы обеспечить стандарты безопасности и гуманного обращения при передаче», — сказал Хиггинс.

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Таким образом, число заключенных в Гуантанамо сократилось до 40 человек.

В январе Трамп отменил указ предыдущего президента Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.