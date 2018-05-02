Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября
Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает РИА «Новости».
Согласно решению суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.
Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по $12,5 миллиона супругам покойных, по $8,5 миллиона — родителям и детям, по $4,25 миллиона — братьям и сестрам.
Ранее Американский окружной судья в Манхэттене отказался удовлетворить требование Саудовской Аравии о прекращении судебного процесса по делу о помощи арабской страны в подготовке теракта 11 сентября в Нью-Йорке.