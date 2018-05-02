В Армении полностью прекращено движение поездов

«Южно-Кавказская железная дорога» временно прекратила движение поездов в связи с перекрытием железнодорожных переездов протестующими в Армении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе ЮКЖД.

«В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов, ЗАО «ЮКЖД» по согласованию с министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей», — сообщили в компании.

Реклама

В компании призвали протестующих не препятствовать работе железнодорожного транспорта и соблюдать правила безопасности.

2 мая сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна начали блокировать улицы, дороги, автотрассы и мосты в Армении.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в режиме онлайн.