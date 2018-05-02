СМИ: троих американцев перевезли из лагерей в Пхеньян для передачи Трампу

Троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, перевезли из трудовых лагерей в отель на окраин Пхеньяна, сообщает «Ренхап».

Предполагается, что американцев перевезли в Пхеньян в начале апреля для передачи президенту США Дональду Трампу. Американцев корейского происхождения обвиняют в шпионаже или «враждебных действиях».

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По данным агентства, КНДР обсуждает с США возможность возвращения троих американцев.

Ранее источник сообщил, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне. Часть его мероприятий может состояться на северокорейской стороне.

Ранее Трамп написал в твиттере, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в «Доме мира», который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.