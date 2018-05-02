К Дому профсоюзов в Одессе люди несут цветы

К Дому профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей, люди несут цветы, передает РИА «Новости».

Людей проводят через рамки металлоискателей, периметр на Куликовом поле огражден.

Начальник управления превентивной деятельности в главном управлении Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко сообщил, что в ходе мероприятий никаких стычек не зафиксировано, полиция проводит с людьми превентивную работу.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.