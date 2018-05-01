Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Французская полиция применила слезоточивый газ против сотен протестующих в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что на первомайский митинг во французской столице пришли более тысячи анархистов, которые начали громить витрины и бросать бутылки с зажигательной смесью.

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Протестующие несли советские флаги, выкрикивали антифашистские лозунги и бросали петарды. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Глава МВД Франции Жерар Коллон осудил насилие на митинге, добавив, что правоохранители делают все, чтобы задержать зачинщиков беспорядков.

В ноябре сообщалось, что во время акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начались погромы.