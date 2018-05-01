Казаки заблокировали Сахаровский центр из-за выставки «Муза непокорных»

Казаки заблокировали центр Сахарова из-за фестиваля «Муза непокорных», сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представителя центра.

«Казаки и еще здесь люди из ЛНР или ДНР. Очень много людей, они заблокировали входы и выходы из здания, не дают провести выставку. Много людей, которые снимают на хорошую видеоаппаратуру, видимо, заинтересованных людей много», — сказал представитель центра.

Реклама

Около центра находятся полицейские автомобили и два автобуса, сообщил корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.

Фестиваль «Муза непокорных» должен был пройти 1 мая в Сахаровском центре. В программе представлены художественные произведения, фотографии, стихи и песни, посвященные гражданскому протесту в России и на Украине.