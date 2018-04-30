Источник: ЦРУ готовило побег для «сдавшего» бен Ладена врача

ЦРУ США готовило побег из пакистанской тюрьмы для врача Шакила Африди, который помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, «вытащить» Африди из тюрьмы ЦРУ помещала пакистанская разведка. Спецслужбы Пакистана узнали о подготовке побега и перевели врача в другую тюрьму.

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Как отмечают источники, ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о выдаче Африди. А также это было одним из главных требований к Пакистану президента США Дональда Трампа.

По словам источника, ЦРУ считает, что освобождение Африди крайне важно для других секретных операций американской разведки в этом регионе.

Ранее ЦРУ опубликовало дневник главаря террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.