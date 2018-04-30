В Кабуле произошло два взрыва

В афганском Кабуле произошло два взрыва. Об этом сообщает Reuters.

Первый взрыв произошел неподалеку от здания Национального директората безопасности — разведывательной службы Афганистана. Полиция подтверждает инцидент, однако деталей не сообщает. Отмечается, что взрыв мог устроить смертник на мотоцикле.

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По данным Associated Press, несколько человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Позднее в Кабуле произошел второй взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. Информации о пострадавших в результате него пока не приводится.