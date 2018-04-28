Посольство: Британия не признает дипломы российских вузов

Посольство России в Великобритании рассказало о непризнании британскими властями дипломов о высшем образовании, выданных российскими вузами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В отличие от ряда других европейских стран, Великобритания заблокировала переговоры о заключении соглашения о взаимном признании сертификатов образования с Россией, что также играет роль для российских семей, когда они выбирают, где их дети должны учиться», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, «британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян на фоне обострения отношений между двумя странами и антироссийской кампании, развязанной в Великобритании»

Ранее сообщалось, что российским студентам, получающим образование в недружественных России странах, предложат вернуться на родину и продолжить обучение в отечественных вузах.