В Крыму ответили на критику Киева в адрес украинцев за отдых на полуострове

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк ответил на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, который назвал «проблемой общества» поездки украинцев на отдых в Крым, передает RT.

«С каждым годом туристов именно с Украины в Крым приезжает все больше и больше. Происходит увеличение их числа в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины», — сказал он.

Реклама

Депутат подтвердил, что такая статистика действительно связана с внутренними проблемами самой Украины.

«Я соглашусь со словами Черныша, что действительно есть проблема и в обществе, и в государстве. Что бы они ни делали, какие бы ни выставляли блокпосты, как бы ни запугивали жителей Украины — все, кто приезжает в Крым, отмечают одно: полуостров развивается, процветает, отношение к украинцам доброжелательное. Они спокойно приезжают, разговаривают на украинском языке. Многие туристические компании продают путевки в Крым на территории Украины», — добавил Черняк.

Ранее сообщалось, что в Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым.