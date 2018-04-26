В Бразилии девушки рухнули с моста во время селфи

В Бразилии три девушки пострадали, делая селфи на мосту через реку в штате Пиауи, сообщает The Sun.

Уточняется, что 22-летняя женщина и две девушки 15 и 16 лет зашли на мост, чтобы сфотографироваться. через несколько секунд после того, как они сделали селфи, часть моста, на которой они стояли, провалилась.

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Женщины упали с высоты 10 метров и получили несколько переломов. Они были госпитализированы.

В полиции рассказали, что мост проходит через реку Каис и используется как железная дорога, хотя в течение нескольких лет находится в аварийном состоянии.

В апреле 2017 года в США женщина выжила после падения с моста в Северной Калифорнии при попытке сделать селфи. Она упала с высоты 80 м с моста Форестхилл, недалеко от Сакраменто, одного из самых высоких в США.