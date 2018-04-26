Комиссия по помилованию решила сократить срок экс-мэру Ярославля Урлашову

Комиссия по помилованию решила сократить тюремный срок осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет, сообщает РИА «Новости».

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», — рассказал член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

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Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по делу о коррупции. Также на 7 лет был осужден его помощник Алексей Лопатин.

Суд признал Урлашова и Лопатина виновными в получении взяток. Суд не установил вины заместителя мэра Ярославля Дмитрия Донскова по делу о вымогательстве взятки. У Урлашова на суде случился нервный срыв.