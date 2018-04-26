В Уфе эвакуировали 238 человек из-за пожара в роддоме
Из-за пожара в роддоме Уфы эвакуировали почти 250 человек, среди них 56 детей, сообщается на сайте МЧС по региону.
«В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома», — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидировано.
«Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и слаженным действиям персонала, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в сообщении.
В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 51 человек.
Ранее сообщалось, что на Сахалине в центре для новорожденных обрушился потолок.