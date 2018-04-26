В Москве в четверг ожидается до +14°С

В Москве в четверг, 26 апреля, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.

Днем облачно, дождь. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о «желтом» уровне погодной опасности, который объявили в столице.

Сообщалось, что шквальный ветер вернется в столицу 26 апреля. Ночью в четверг скорость ветра в московском регионе достигнет 3-8 м/с, а днем он усилится до 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Аналогичная метеорологическая ситуация ожидается в Рязанской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Курской и других областях.