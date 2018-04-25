В Крыму раскритиковали набор Киевом в «полицию» полуострова

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал набор в «патрульную полицию Крыма» на Украине, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займет, если уже не заняла, первое место в мире», — сказал Полонский.

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Он также добавил, что в изучении целей и методов работы этого «подразделения» должны быть задействованы международные правовые институты.

Ранее национальная полиция Украины начинает отбор в «патрульную полицию Автономной Республики Крым».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.