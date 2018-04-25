Кабмин Украины одобрил запрет транзита российских судов

Правительство Украины одобрило внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для российский судов. Об этом сообщается на сайте министерство инфраструктуры страны.

«Правительство поддержало инициативу министерства инфраструктуры прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированными в России, а также любым другим плавсредствам, что независимо от государства флага осуществляют судозаходы в порты Крыма и Севастополя», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, соответствующее распоряжение кабмин одобрил на заседании 25 апреля.

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским судам заходить во внутренние воды страны.