Из московской школы эвакуируют учащихся после сообщения о взрывном устройстве

В школу в Академическом районе Москвы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о том, что в школе №1534 на ул. Профсоюзная заложено взрывное устройство. Из учреждения эвакуируют персонал и учащихся», — сказал источник.

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Как отмечается, в настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

Ранее правоохранительные органы начали проверять помещения находящегося в центре столицы спортивного комплекса «Олимпийский», куда поступило сообщение с информацией о минировании.