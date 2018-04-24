Фейгина лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина, передает РИА «Новости».

«Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина», — сказала адвокат Сталина Гуревич.

Она также подчеркнула, что квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов.

Реклама

По словам Гуревич, Фейгин может вернуть статус либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов.

В прошлом году Марка Фейгина также хотели лишить адвокатского статуса. Однако, в тот раз совет не стал лишать Фейгина статуса.

В октябре 2016 года сообщалось, что Фейгину, представляющему интересы задержанного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Сущенко, был запрещен выезд с территории России.