Из-за землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек

В результате землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения страны Ахмета Демирджана.

Как отмечается, землетрясение произошло в провинции Адыяман.

«39 человек пострадали вследствие землетрясения в Адыямане. На данный момент 35 из них находятся в больницах. Тяжелых пациентов нет», — заявил Демирджан.

Ранее сообщалось, что на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 192 км от Измира.Очаг залегал на глубине 6 км.