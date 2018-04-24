В Армении вспоминают жертв геноцида в Османской империи

Жители Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибли более 1,5 млн армян.

«Память о геноциде и значение его уроков имеют отношение к каждому из нас. В 103 годовщину геноцида армян я посылаю вам и вашему народу свои самые теплые мысли», — говорится в послании президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте президента Армении.

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Ожидалось, что у мемориала жертв геноцида «Цицернакаберд» 24 апреля пройдет акция протеста, однако лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что мероприятие будет посвящено только памяти жертв геноцида, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы кабмина накануне Дня памяти жертв геноцида.