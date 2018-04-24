Адвокат съел материалы дела в московском суде и отправился лечиться

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. и отправил лечиться от наркомании защитника в мировом суде Максима Бушина, который съел материалы дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Галкину.

По данным Кунцевской межрайонной прокуратуры, Бушин представлял по доверенности интересы жительницы Москвы, которую привлекли к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Реклама

В материалах дела говорится, что защитник пришел в мировой суд и попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы. Получив их, он съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

«Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК России (воспрепятствование осуществлению правосудия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. в доход государства. Также суд возложил на него обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию», — сообщила Галкина.

Дело рассмотрели в особо порядке. Защитник вину признал.