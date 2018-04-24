Роспотребнадзор предупредил о напряженной ситуации с бешенством в России

Роспотребнадзор напомнил россиянам о напряженной ситуации с бешенством у животных. Об этом говорится на сайте службы.

«В преддверии майских праздников и выездов на приусадебные участки и в лес Роспотребнадзор напоминает – в последние годы в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор обращает внимание, что не во всех регионах принимаются меры. Так, не везде проводится регулирование численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, не соблюдаются правила содержания домашних животных, не проводится их учет, регистрация и вакцинация.

Отмечается, что, по данным ВОЗ, ежегодно от бешенства умирают 60 тыс. человек в мире.

Ведомство напоминает, что бешенство — абсолютно смертельное заболевание. С 2012 года в России зафиксировано 26 летальных случаев.