Мон-Сен-Мишель вновь открыли для туристов после эвакуации

Острова Мон-Сен-Мишель во Франции снова открыли для туристов после ложной тревоги. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на власти.

Остров эвакуировали утром 22 апреля после того, как неизвестный выкрикнул угрозы в адрес полицейских. Затем мужчина скрылся.

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В настоящий момент правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения пытаются установить его личность. Мужчину также ищут с воздуха.

Аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом острове неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.