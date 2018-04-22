Мон-Сен-Мишель вновь открыли для туристов после эвакуации
Острова Мон-Сен-Мишель во Франции снова открыли для туристов после ложной тревоги. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на власти.
Остров эвакуировали утром 22 апреля после того, как неизвестный выкрикнул угрозы в адрес полицейских. Затем мужчина скрылся.
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В настоящий момент правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения пытаются установить его личность. Мужчину также ищут с воздуха.
Аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом острове неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции.