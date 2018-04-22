В США голый мужчина застрелил трех человек

В американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе и убил троих, сообщает местная полиция в твиттере.

Еще четыре человека получили ранения.

«Три человека убиты, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 мск). Посетитель выбил у него оружие», — говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что при нападении мужчина был голым. Ему удалось убежать с места преступления. Очевидцы описали нападавшего как белого мужчину с короткими волосами.

Ранее во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских.