В московском пункте приема металла нашли сурдокамеру, в которой мог тренироваться Гагарин

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в столичном пункте приема металла сурдокамеру, в которой тренировались советские космонавты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что полицейские задержали двух приезжих, которых подозревают в похищении.

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«Как выяснилось, злоумышленники с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки. Затем они сдали похищенное имущество в пункт приема металла, расположенный на Можайском шоссе, где он был частично утилизирован», — говорится в заявлении ведомства.

По имеющимся данным, барокамеру «СБК-48», в которой могли тренироваться первые советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, похитили с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице.

Ранее в Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки.