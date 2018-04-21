В СБУ заявили о задержании российского шпиона

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании сотрудника одного из предприятий украинского минобороны, который якобы был завербован спецслужбами России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правоохранители установили, что уроженец России, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, мужчина якобы собирал данные для передачи российской стороне за денежное вознаграждение. Кроме того, в СБУ утверждают, что сотрудник пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства для передачи его России и осуществления в дальнейшем воздушной разведки.

«Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте. Во время проведения обысков по местам работы и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного дела по статье «государственная измена» продолжаются следственные действия», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Австралии Джули Бишоп встретится с послом России в Канберре Григорием Логвиновым на фоне подозрений, что российские дипломаты занимались шпионажем.