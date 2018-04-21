Бастрыкин назвал сроки завершения расследования пожара в ТЦ в Кемерово

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для расследования всех обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово потребуется несколько месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в ходе лекции студентам юридического факультета СПбГУ, передает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Реклама

«Он сказал, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев», — сказала она.

Ранее СК уточнил число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны семеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара. После пожара подал в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.