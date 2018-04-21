Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погода хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер. Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными», — сказал Собянин.

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Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.