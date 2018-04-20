Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

Обложка журнала TIME от 18 мая 2017 года TIME

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей.

В категории «лидеры» в списке представлены президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, мэр Лондона Садик Хан, лидер КНДР Ким Чен Ын, новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие политики.

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Среди деятелей искусства в списке можно увидеть режиссера Гильермо дель Торо, актрис Николь Кидман, Галь Гадот и Милли Бобби Браун, актера Хью Джекмана, а также телеведущего Джимми Киммела.

В категории «титаны» в список вошли теннисист Роджер Федерер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри и основатель Amazon Джефф Безос.

Также в список попала основательница движения #MeToo Тарана Бурке.