Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей.
В категории «лидеры» в списке представлены президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, мэр Лондона Садик Хан, лидер КНДР Ким Чен Ын, новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие политики.
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Среди деятелей искусства в списке можно увидеть режиссера Гильермо дель Торо, актрис Николь Кидман, Галь Гадот и Милли Бобби Браун, актера Хью Джекмана, а также телеведущего Джимми Киммела.
В категории «титаны» в список вошли теннисист Роджер Федерер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри и основатель Amazon Джефф Безос.
Также в список попала основательница движения #MeToo Тарана Бурке.