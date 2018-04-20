Экс-главу УСБ СК приговорили к колонии за взятки

Мосгорсуд приговорил главу управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима за взятки, оштрафовав его на 165 млн рублей и лишив его звания, передает РИА «Новости».

«По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей. Лишить его специального звания полковник юстиции», — огласил решение судья Олег Музыченко.

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Суд также принял решение о запрете Максименко занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Сообщается, что Максименко спокойно выслушал решение суда, сказав, что ожидал назначения такого срока наказания.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил для экс-главы УСБ СК 15 лет строгого режима.