Тулеев попросил перенести митинг в поддержку врио губернатора Кемеровской области

Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области и бывший губернатор региона Аман Тулеев опубликовал на сайте совета обращение к местным жителям с просьбой о переносе митинга в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева, назвав проведение митинга в один день с похоронами погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» кощунственным.

«Обращаюсь к участникам митинга с просьбой учесть, что 21 апреля, в день, когда вы хотите выйти на площадь, состоятся похороны погибших 25 марта 2018 года, по которым получены заключения генетической экспертизы. Считаю, что это кощунственно, чисто по-человечески этого делать нельзя. И дело не во мне, а в том, что есть святые правила», — говорится в тексте обращения.

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Он также призвал направить внимание на помощь и поддержку родным и близким погибших и выразил надежду на то, что «разум возобладает».

Ранее сообщалось, что врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей.