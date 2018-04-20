Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым

Двое моряков с арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд» прибыли в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте главы Крыма Сергея Аксенова.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями», – говорится в заявлении Аксенова.

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Ранее МИД России призвал украинские власти «прекратить измываться» над российскими моряками с задержанного судна «Норд» и отпустить их домой.

Также двум морякам с судна «Норд» удалось улететь в Белоруссию.