На замглавы ФСИН Коршунова завели новое дело

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова завели новое уголовное дело о взятках, передает РИА «Новости».

«При заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН стоимость продукции была завышена на 109 млн руб., а сахарный песок обошелся уголовно-исполнительной системе на 50 млн руб. дороже среднерыночных цен», — сказала Петренко.

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Она отметила, что Коршунов и его сообщники рассчитывали получить от компании-поставщика взятку в размере 40 млн руб., однако ими была получена только первая часть суммы, 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что против Коршунова возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями.