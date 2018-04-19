Активистку «Божьей воли» оштрафовали на миллион рублей за погром в «Манеже»

Бутырский суд Москвы взыскал с активистки движения «Божья воля» Людмилы Есипенко почти 1,2 млн руб. за погром на выставке в «Манеже», следует из данных картотеки дел Мосгорсуда.

Погром на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в «Манеже» православные активисты устроили в 2015 году. Есипенко в 2016 году поместили под домашний арест по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» Уголовного кодекса. В 2017-м «Манеж» подал на нее иск на сумму 1 млн 183 тыс. 851 руб., в ноябре того же года он был удовлетворен заочно.

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Отмечается, что Есипенко повредила линогравюры художника-авангардиста Вадима Сидура.

Ранее сообщалось, что основателя движения Дмитрия Энтео приговорили к работам за акцию в поддержку Telegram.