Два моряка «Норда» сбежали в Белоруссию

Два члена экипажа задержанного на Украине судна «Норд» улетели из киевского аэропорта Жуляны в Белоруссию, сообщается на сайте госпогранслужбы страны.

В ведомстве сообщили, что моряки прошли регистрацию на рейс в Белоруссию как граждане России: во время паспортного контроля они предъявили документы, выданные в генеральном консульстве России в Харькове.

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Пограничники подчеркнули, что их пропустили через границу, так как российская транскрипция их фамилий отличалась от украинских идентификационных данных. Таким образом, их имена не нашли в базе данных членов экипажа «Норда».

Ранее капитан судна заявил, что он и его команда являются пленниками Украины.