Экс-главу Нижнего Новгорода и его зама заподозрили в получении взятки в 17 млн рублей

Бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова заподозрили в получении в 2012-2013 годах взятки в размере 17 млн руб. за выделение земельного участка под строительство крематория. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории города Нижнего Новгорода», — говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Кондрашов находится в розыске, а Привалов и посредники задержаны.

Ранее в Бурятии задержали замглавы МЧС по региону Дмитрия Унагаева из-за подозрения в получении взятки.