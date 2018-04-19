СМИ: в Таиланде после нападения акулы на человека закрыли пляж

В Таиланде популярный пляж Сай Ной закрыли для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на туриста. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на источник.

По данным издания, пострадавший мужчина из Норвегии до сих пор находится в больнице. Однако, его жизни ничего не угрожает.

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В настоящие время местные власти совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организуют установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

Ранее сообщалось, что мировой тур по серфингу, который проходил в Австралии, был прерван после нападения акулы.