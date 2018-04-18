В Манчестере эвакуировали университет из-за «нестабильных веществ»

В центре Манчестера эвакуировали университетский кампус, передает Manchester Evening News со ссылкой на экстренные службы.

Аварийные службы приняли такое решение после того, как в лаборатории университета были обнаружены «нестабильные химические вещества».

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По словам сотрудников университета, вещества использовались при текущей работе. На месте работают полицейские, пожарные и медики.

Всего было эвакуировано три здания. В полиции эвакуацию назвали мерой предосторожности.

В начале апреля полиция эвакуировала сотрудников и посетителей рижского центрального автовокзала из-за звонка о минировании.