В США пассажирский самолет столкнулся с птицей

В США самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей, сообщает Associated Press.

Самолет следовал по маршруту Нэшвилл — Финикс.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет был направлен в ремонт, пассажирам предоставили другой борт.

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Накануне самолет авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя.

Самолет направлялся из Нью-Йорка в Даллас, на его борту было 143 пассажира и пять членов экипажа. Им пришлось покидать самолет по надувным трапам. По сообщением очевидцев, из-за поломки двигателя в воздухе был поврежден один из иллюминаторов, в результате чего произошла разгерметизация самолета.