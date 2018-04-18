Дмитрия Энтео приговорили к работам за акцию в поддержку Telegram

Мещанский суд Москвы назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ основателю движения «Божья воля» Дмитрию Энтео за акцию у здания ФСБ в защиту заблокированного мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

«Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», — сказали в суде.

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Ранее суд также назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной 100 часов обязательных работ за акцию с бумажными самолетиками в поддержку Telegram.

В ходе акции активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке, всего были задержаны 12 человек.