Российское посольство назвало «странными» новые выводы по делу Скрипаля

Посольство России в Лондоне назвало странным то, что при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери пострадали только три человека, в то время как по данным Великобритании, были заражены сразу несколько мест, а жидкое вещество, которое использовалось для атаки, не испаряется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы внимательно изучили заявление министерства по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству, в котором говорится о начале дезинфекции девяти якобы зараженных веществом мест в Солсбери. Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана Zizzi, паба Mill, скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома Сергея Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Ника Бейли», — сказал представитель посольства.

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В связи с этим в посольстве задали вопрос, почему число пострадавших не было большим.

Ранее племянница Скрипаля Виктория заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами.