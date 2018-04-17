Племянница Скрипаля заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском городе Солсбери, заявила, что не контактировала с российскими спецслужбами, сообщает РИА «Новости».

«Какие спецслужбы? Я ни с кем из спецслужб не связывалась. Я единственно, что ходила в Следственный комитет опознавать, что это действительно Юля (дочь Сергея Скрипаля Юлия, также отравленная в Солсбери — «Газета.Ru») улетела, и передавала им запись. С кем я связываюсь — с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — отметила Виктория Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль пообещала, что обратится к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, если ей снова откажут в выдаче британской визы.