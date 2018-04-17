В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что российский гражданин 1987 года рождения был задержан иммиграционной полицией провинции Чонбури в сотрудничестве с российским посольством.

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Мужчина в России обвиняется в ограблении с применением силы, он был в международном розыске с 2017 года. В Таиланде он уже более года пребывал, не имея действительной визы. В российском консульстве в Таиланде подтвердили задержание россиянина.

Ранее стало известно, что грозит Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) после оправдания по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.