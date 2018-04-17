ФСИН начала проверку после смерти бизнесмена в СИЗО Петербурга

Правоохранительные органы начали проверку после гибели в СИЗО Санкт-Петербурга бизнесмена Валерия Пшеничного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Как отмечается, бизнесмена задержали по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок «Варшавянка». По данным СМИ, 56-летний Пшеничный был найден мертвым в СИЗО 5 февраля.

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«В настоящее время по факту смерти Пшеничного В.А., содержавшегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственными органами проводится расследование всех обстоятельств случившегося», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный, обвиняемый в хищении 100 млн рублей при разработке моделей подлодок «Варшавянка» для Минобороны, найден мертвым в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге.