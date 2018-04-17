Стало известно, когда Франция намерена завершить расследование дела Керимова

Французская сторона намеревается завершить расследование дела сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генпрокурора Саака Карапетяна.

«Со слов прокурора, они будут всесторонне расследовать (дело Керимова), поэтому по результатам этого расследования будет окончательно дана квалификация действиям. Как он предполагает, к концу этого года вопросы эти будут решены», — сказал Карапетян.

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Он добавил, что без знания материалов дела в задержании Керимова невозможно увидеть политическую подоплеку.

«Мы с самого начала вмешивались в этот процесс, поскольку у нас довольно неплохие отношения (с Францией). И я встречался с генеральным прокурором Прованса по этому вопросу, и я нарушений его (Сулеймана Керимова – Газета.Ru) процессуальных прав на этом этапе как бы не вижу», — отметил Карапетян.

Ранее полиция отпустила под залог в €5 млн швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который был помещен под стражу во Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова.