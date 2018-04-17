Лесные пожары в Забайкалье выросли вдвое за сутки

В пресс-службе Министерства природы Забайкалья заявили, что площадь лесных пожаров в регионе выросла с 1572 до 3490 га за стуки, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по состоянию на 17 апреля в регионе действуют 13 лесных пожаров, пять из них локализованы. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

Реклама

В понедельник, 16 апреля, власти региона ввели особый противопожарный режим, который запретил доступ в лес в большинстве районов.

В данный момент Забайкалье лидирует среди регионов России, в которых происходят лесные пожары. По состоянию на 16 апреля, здесь было зафиксировано 19 пожаров из 37, действующих на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на тысячи гектаров за сутки.