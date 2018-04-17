Суд арестовал последнего подозреваемого по делу «приморских партизан»

Краевой суд Приморья удовлетворил ходатайство обвинения об аресте последнего подозреваемого по делу «приморских партизан», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в региональной прокуратуре.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал Вадиму Ковтуну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что присяжные признали «приморских партизан» виновными. Третье по счету рассмотрение дела «партизан» началось в конце июня 2017 года.

«Приморские партизаны» — неофициальное название группировки, судимой за совершение тяжких преступлений в Приморском крае, в частности в отношении сотрудников органов МВД, в феврале — июне 2010 года.